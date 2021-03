Calco: con la Pro Loco in vendita le uova pasquali solidali

Iniziativa benefica con la Pro Loco per promuovere la raccolta fondi in favore delle famiglie in difficoltà a causa del Covid 19

Prenotazioni entro sabato 20 marzo: i volontari poi effettueranno la consegna a domicilio rispettando le normative anti Covid

CALCO – Uova pasquali solidali in vendita con la Pro Loco di Calco. Il sodalizio, guidato dalla presidentessa Ramona Panzeri, ha infatti deciso di promuovere l’iniziativa benefica a favore delle famiglie calchesi in difficoltà a causa della pandemia da Covid 19. Acquistando un uovo di Pasqua solidale (da 500 grammi, fondente o al latte) a cui sarà abbinata una piantina di Kalanchoe, sarà possibile contribuire alla raccolti fondi promossa dal Comune a beneficio delle famiglie calchesi in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Il contributo minimo richiesto è di 15 euro.

Le prenotazioni dovranno avvenire entro sabato 20 marzo inviando un messaggio al numero Whatapp 349 3191625 indicando nome, cognome, indirizzo e quantità nonché la tipologia di cioccolato (al latte o fondente) scelto. La consegna avverrà all’indirizzo indicato il sabato in giornata nel rispetto delle precauzioni atte a contenere la diffusione del virus. Al volontario che effettuerà la consegna dovrà essere lasciata una busta contenente il contributo destinato all’iniziativa.