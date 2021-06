Calco, una giornata di yoga e pilates con la Pro Loco

Appuntamento il 13 giugno dalle 16 in avanti all’area San Vigilio

I partecipanti potranno cimentarsi in diverse pratiche di salute, benessere e rigenerazione

CALCO – Una giornata di grande rigenerazione, salute e benessere grazie alla Pro Loco. Sono aperte le iscrizioni per l’evento in programma il 13 giugno, dalle 16 alle 22 nell’area San Vigilio di Calco.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il centro Tatami di Olgiate, prevede la possibilità di esercitarsi in diverse pratiche di benessere psicofisico. Si comincia alle 16 con la lezione di pilates Mat Work con l’insegnante Ilaria Canova, seguita alle 17 da una prova di Tai Chi Chuan con Anna Salvi. Alle 18 sarà invece Sundari Marina Maggioni a guidare alla scoperta della pratica dell’Hatha Vinyasa Yoga mentre alle 19 spazio a uomini e ragazzi con Power Yoga con Shivaan Riccardo Valsesia. Alle 20 Yon Yoga con Laura Alessandro. Infine alle 21 Yoga Nidra e meditazione finale con l’insegnante Arya Giulia Tripodi.

Per partecipare bisogna portare con sè un tappettino con la coperta per il rilassamento finale, un cappellino con visiere, un cuscino e la cena al sacco. L’abbigliamento deve essere comodo, prevedendo qualcosa per coprirsi alla sera. Si potrà prendere parte a un’unica lezione oppure concedersi un intero pomeriggio di cura di sè cimentandosi con tutte le proposte.

In caso di pioggia l’evento verrà annullato. Per info e prenotazioni contattare Donatella 3493191625 e Lia 3405442769. La partecipazione prevede un’offerta libera minima di 10 euro.