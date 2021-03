Calolzio. “Auguri papà! Videolettura per festeggiare”

CALOLZIOCORTE – In occasione della “Festa del papà” la biblioteca “C. Cittadini” e i lettori volontari Nati per Leggere propongono un nuovo incontro di letture animate in diretta video dedicate ai bambini dai tre ai sei anni e alle loro famiglie.

“Auguri papà! Videolettura per festeggiare” è previsto per sabato 20 marzo alle ore 10. Per l’evento verrà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams; i posti sono limitati e per partecipare occorre iscriversi inviando una email all’indirizzo di posta elettronica della biblioteca: biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it

Per informazioni contattare la biblioteca al numero 0341 643820.