Calolzio. Bando di sponsorizzazione per la manutenzione di aree verdi

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha indetto una procedura di sponsorizzazione per l’individuazione di soggetti interessati alla promozione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio comunale e in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi site nel territorio di Calolziocorte, con le modalità meglio indicate nel bando integrale di gara disponibile sul il sito del Comune di Calolziocorte www.comune.calolziocorte.lc.it. Per informazioni rag. Sonia Airoldi (tel. 0341.639279; email: airoldi.sonia@comune.calolziocorte.lc.it).