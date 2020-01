Calolzio. Bonus sociali, aggiornato il valore della soglia Isee

CALOLZIOCORTE – Si comunica che con Delibera Arera n. 499/2019/R/com del 3/12/2019 è stato aggiornato dal 1/1/2020 il valore della soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali (bonus luce, gas e idrico) a 8.265,00 euro.

Pertanto per poter presentare la domanda di bonus luce/gas/idrico è necessario avere un’attestazione Isee valida inferiore a 8.265,00 euro (per le famiglie con almeno 4 figli a carico inferiore a € 20.000).

Inoltre in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3.bis, del Tibeg il termine per il rinnovo dei bonus attivi in scadenza è stato prorogato come segue:

per i bonus in scadenza al 31/12/2019 al 31/01/2020

per i bonus in scadenza al 31/01/2020 al 29/02/2020

Se la domanda di rinnovo dei bonus viene presentata oltre i termini, sarà considerata inserita come nuova. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Calolziocorte: