Calolzio, borse di studio per gli studenti: domande dal 16 settembre

Sono previsti riconoscimenti sia per gli studenti delle medie che delle superiori

Assegno da 100 euro per gli alunni delle medie; di 300 euro per quelli delle superiori

CALOLZIOCORTE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di erogazione borse di studio agli alunni meritevoli per l’anno scolastico 2018/2019. La domanda può essere presentata dagli studenti residenti a Calolzio licenziati dalla scuola media con almeno 10/10 e agli studenti delle scuole superiori che hanno conseguito il diploma di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100.

Il contributo previsto è di 100 euro per gli studenti della scuola media e i 300 euro per quelli delle superiori. Il modulo di richiesta della domanda è disponibile sul sito del Comune o presso l’ufficio pubblica istruzione del Comune. Le domanda possono essere presentate da lunedì 16 settembre fino alle 15.30 di martedì 15 ottobre. Per informazioni: 0341 639258-639254; e-mail: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it; bolis.vanessa@comune.calolziocorte.lc.it; cattaneo.mariassunta@comune.calolziocorte.lc.it