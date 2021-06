Calolzio. Giovedì 17 Giugno uffici comunali chiusi al pomeriggio

CALOLZIOCORTE – Si comunica che giovedì 17 Giugno 2021, nel pomeriggio, il Municipio sarà interessato dall’interruzione della corrente elettrica per interventi programmati da parte del gestore. Pertanto, durante i lavori, tutti gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico e non potranno garantire il contatto telefonico con gli utenti. Con l’occasione si ricorda che gli uffici, in applicazione dei Protocolli anti Covid-19, ricevono su appuntamento, da fissare seguendo le indicazioni presenti sul sito web dell’Amministrazione (pagina “Orari ed uffici”).