Calolzio. L’11 dicembre le associazioni in piazza con le “dolcezze” di Telethon

CALOLZIOCORTE – Sabato 11 dicembre le Associazioni di Volontariato di Calolziocorte: Avis, Aido, Volontari del Soccorso e Gruppo Alpini, saranno presenti in “Piazza” (porticato ex Credito Bergamasco) per la tradizionale offerta di Panettoni e Pandori Telethon.

Quest’anno le quattro Associazioni di Volontariato che hanno sempre collaborato con la Fondazione Telethon torneranno ancora in presenza con le “Dolcezze che fanno bene al cuore”: panettoni, pandori, veneziane e cuori di cioccolato, per offrire il loro contributo e quello di tutti cittadini alla Raccolta Fondi per la ricerca alla cura di tutte le malattie genetiche rare.

La presenza sul nostro territorio si è tenuta anche lo scorso anno virtualmente, con la vendita online, che ha dato un buon risultato e per questo si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito. Nel trentesimo compleanno di Telethon Lecco, il regalo migliore sarà partecipare alla sua tradizionale maratona, contribuendo un con una piccola offerta alla ricerca. L’appuntamento è in piazza Vittorio veneto l’11 dicembre dalle 9 alle 17.