Calolzio. Lavori in via Don Carlo Rosa dal 3 al 5 marzo

CALOLZIOCORTE – Vista l’esigenza di effettuare alcuni lavori in via Don Carlo Rosa verranno istituite alcune limitazioni alla viabilità e sosta per i giorni 3-4-5 marzo nella fascia oraria giornaliera ricompresa tra le ore 8 e le 22.

Per tutti i veicoli estranei al cantiere divieto di transito nel tratto di via Don Carlo Rosa compreso tra il civico 26 e l’intersezione con Via F.lli Calvi.

Istituzione per tutti i veicoli estranei al cantiere il divieto di sosta zona rimozione coatta in corrispondenza degli stalli di sosta siti nelle adiacenze del civico 26 di Via Don Carlo Rosa.