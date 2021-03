CALOLZIOCORTE – Per i giorni 8-9-10 marzo 2021 nelle fasce orarie giornaliere ricomprese tra le ore 08.30 e le 12.00 e tra le ore 13.00 e le 17.30 divieto di transito su Via F.lli Calvi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Innominato e l’intersezione con Via C. Battisti.