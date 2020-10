Calolzio. Lavori in via Sopracornola Nuova dal 19 al 24 ottobre

CALOLZIOCORE – Dal 19/10/2020 al 24/10/2020, e comunque sino a fine lavori, è in programma un cantiere in via Sopracornola Nuova. Nella fascia oraria diurna ricompresa tra le ore 6 e le ore 20 istituzione del senso unico alternato su Via Sopracornola Nuova nell’area interessata dal cantiere stradale (secondo la planimetria allegata). Nella fascia oraria notturna ricompresa tra le ore 20 e le ore 6: istituzione di divieto di transito su via Sopracornola Nuova nell’area interessata dal cantiere stradale.