Calolzio. Modifica orario anagrafe tra febbraio e aprile

CALOLZIOCORTE – Si comunica che per tre mesi (febbraio – aprile 2020) lo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe) osserverà la chiusura al pubblico il lunedì mattina, mentre resterà regolarmente aperto i lunedì pomeriggio (ore 16.30 – 18.00), per gli altri giorni si confermano gli orari di apertura al pubblico, così come l’apertura al pubblico degli altri uffici comunali. I cittadini che hanno l’appuntamento per la carta d’identità elettronica (CIE) i lunedì devono comunque presentarsi in Comune, comunicando allo sportello Protocollo di avere l’appuntamento.