Calolzio. Nuova distribuzione sacco rosso

CALOLZIOCORTE – Si comunica che per completare la distribuzione dei sacchi rossi e azzurri, l’Amministrazione Comunale ha previsto un ulteriore fase di distribuzione presso il Municipio.

I ritardatari potranno ritirare i kit nei seguenti giorni:

venerdì 14 gennaio dalle 14.30 alle 18.30

venerdì 21 gennaio dalle 14.30 alle 18.30

Si rammenta che a partire dal 13 gennaio 2022 per la zona B e dal 17 gennaio per la zona A il sacco trasparente non potrà più essere utilizzato per la raccolta indifferenziata.