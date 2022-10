CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha prorogato il termine di presentazione delle proposte di sponsorizzazione per l’individuazione di soggetti interessati alla promozione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio comunale e in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi site nel territorio di Calolziocorte.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire al Comune di Calolziocorte entro e non oltre il giorno 10 novembre 2022 con le modalità meglio indicate nel bando integrale di gara. Copia del bando e dei relativi allegati è disponibile sul sito del Comune di Calolziocorte: www.comune.calolziocorte.lc.it. Gli interessati, possono ottenere informazioni sulla procedura dalla rag. Sonia Airoldi (tel. 0341.639279 email: airoldi.sonia@comune.calolziocorte.lc.it).