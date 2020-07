Carenno. Il corpo musicale Donizetti in concerto per il circolo Arci

CARENNO – Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte riprende l’attività, finora sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, per accogliere all’invito del Circolo Arci di Carenno, che da qualche anno propone nella piazzetta di via Roma 35 un Concerto estivo per residenti e villeggianti. La Banda si esibirà sabato sera 25 luglio 2020 alle ore 21 (ingresso libero, anche se limitato secondo le normative di distanziamento e le precauzioni di sicurezza).

“Dopo l’apprezzamento e la calorosa accoglienza ai concerti degli anni scorsi, torniamo con piacere a Carenno, ma quest’anno ancor più – commenta il presidente Paolo Autelitano-. Per noi è il primo concerto quest’anno, mentre permangono le incertezze circa i programmi futuri, che dipendono dall’evoluzione della pandemia da Covid-19. Ma la Donizetti non si ferma di fronte alle difficoltà, come da tradizione si prosegue, con passione e dedizione: per offrire una presenza nelle nostre comunità, una continuità che da due secoli vede la Banda onorare i suoi impegni e valori. Anche se ciò comporta un impegno più gravoso e assunzione di responsabilità, con le problematiche delle risorse da investire che mancano, grazie ai molti sostenitori, agli amici, i familiari e tutti quanti ci apprezzano e sono vicini, come gli amici del Circolo ARCI, avremo sempre stimolo e forza affinché la Banda offra il meglio di sé per far star bene insieme chi desidera trascorrere una serata in buona musica”.

La storia della comunità carennese si “incrocia” con quella del Corpo Musicale Gaetano Donizetti da lungo tempo, la Banda non manca mai di accompagnare con affetto, oltre che in musica, la processione alla Casa del Fanciullo, appuntamento onorato da oltre cinquant’anni dai Musicanti della Donizetti.

Il programma della serata:

Maestro concertatore e direttore Gianni Colombo

Dopo il tradizionale inizio con l’Inno nazionale italiano (Michele Novaro – Goffredo Mameli), Imagine di John Lennon (Strumentazione di Gianni Colombo), Halleluja di Leonard Norman Cohen, Moment for Morricone (Raccolta di temi dai films western di Sergio Leone), Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber, I will follow him di Stole e Del Roma dal film “Sister act”, De Andre’ for band di Franco Arrigoni, Sapore d’estate e In festa di Fernando Francia.