Carenno. Nuove idee per stare insieme

CARENNO – “Se, come tutti ci auguriamo, continuerà il rispetto delle regole e i dati sanitari continueranno a migliorare sarà gradualmente possibile tornare ad una vita diversa ma più libera rispetto ad oggi. In quella fase che ragionevolmente coinciderà con il periodo estivo bisognerà ragionare su modi nuovi di stare insieme”.

Il sindaco di Carenno Luca Pigazzini ha deciso di raccogliere idee e esigenze della cittadinanza: “Finalmente potremo accogliere chi è affezionato al nostro paese e vuole passarci del tempo. Per migliorare la nostra capacità di accoglienza e per pensare a queste nuove modalità di vita sociale in particolar modo relativa a spazio adolescenti e giovani, svago per bambini, fruizione del commercio in paese, sport e tempo libero servirà il contributo di idee di tutti. Se vuoi condividere le tue idee su questi temi scrivi a il-sindaco@comune.carenno.lc.it