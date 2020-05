Carenno. Ufficio Tecnico, ricevimento al pubblico in videochiamata

CARENNO – Considerato che dal 9 marzo scorso è stato vietato l’ingresso all’interno degli uffici comunali ai tecnici e cittadini a seguito dell’emergenza covid in atto, si intende ora attivare un altro canale di comunicazione tra tecnici e cittadini e l’ufficio tecnico con la possibilità di ricevimento tramite videocall. Per richiedere l’attivazione e concordare la data e orario di appuntamento i richiedenti dovranno inviare una semplice mail all’ufficio tecnico tecnico@comune.carenno.lc.it a seguito della quale verrà inviato un link per la videochiamata. Non servirà installare nessun software e il link potrà funzionare sia da smarthphone, tablet e pc.