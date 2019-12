Casatenovo: ecco il bando per le borse di studio

CASATENOVO – E’ stato pubblicato nei giorni scorsi e ha scadenza venerdì 6 dicembre il bando del Comune di Casatenovo per assegnare le borse di studio agli studenti casatesi meritevoli. L’opportunità è riservata agli studenti residenti in Casatenovo che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie e fa riferimento ai risultati scolastici ottenuti nell’anno 2018/2019.

Saranno conferite sei borse di studio del valore di 400 euro agli alunni che hanno frequentato i primi 4 anni della scuola secondaria di 2^ grado e altre sei borse di studio del valore di 600 euro agli alunni frequentanti il quinto anno delle scuole superiori di 2^ grado.

I requisiti di merito per la partecipazione sono:

• Promozione alla classe successiva con una votazione media non inferiore ai 7,5/10 (sette decimi e cinquanta centesimi) per la prima graduatoria

• Aver conseguito nella sessione estiva 2019 il diploma di Scuola secondaria di secondo grado con un risultato finale non inferiore a 90/100 per la seconda graduatoria

Le borse di studio saranno assegnate, a parità di punteggio, a partire dai candidati con valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso.

Le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune di Casatenovo, durante gli orari di apertura dello stesso oppure via email www.ufficio.protocollo@comune.casatenovo.lc.it entro le ore 12.30 del 6 dicembre 2019

Dovranno essere corredate da:

• Certificazione rilasciata dal Capo dell’Istituto che attesti la votazione conseguita nella sessione estiva

• Attestazione di iscrizione all’Università per chi ha conseguito il diploma di Scuola secondaria di secondo grado

• Fotocopia dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferita all’anno solare precedente a quello dell’indizione del bando, in corso di validità

I facsimili delle domande potranno essere scaricati direttamente dal sito (www.comune.casatenovo.lc.it- SETTORE ISTRUZIONE ) o ritirati presso l’Ufficio Scolastico sito Piazza della Repubblica 7, durante gli orari di apertura dell’Ufficio stesso.