Cernusco, al via la terza edizione del concorso “Balconi fioriti”

Iscrizioni dal 20 maggio al 20 giugno

Bisognerà inviare via mail tre fotografie

CERNUSCO – L’emergenza covid 19 non ferma la commissione E20 cernuschese che dà il via libera alla terza edizione di Balconi in fiore, iniziativa aperta a tutti i residenti nei Comuni di Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia. Partecipare è semplice e gratuito: basterà fotografare il proprio balcone, terrazzo o angolo di giardino fiorito e inviare tre foto che ritraggono il proprio “paradiso” di fiori da tre diverse prospettive via mail a ibagaidibinari@libero.it

Le iscrizioni sono aperte dal 20 maggio al 20 giugno compilando il modulo reperibile sul sito www.ibagaidibinari.it

Gli organizzatori, una volta ricevute l’iscrizione e le foto, verificheranno di persona l’autenticità delle stesse. Le foto saranno pubblicate sui portali web delle due associazioni organizzatrici. Una commissione apposita premierà le tre migliori creazioni floreali