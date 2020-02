Cernusco, cena sociale benefica a sostegno di Fare salute

E’ in programma giovedì 12 marzo

L’obiettivo è raccogliere fondi a favore del progetto di Faresalute Mindfulness

CERNUSCO – Una cena sociale rustica per fare anche della beneficenza. E’ in programma giovedì 12 marzo alle 20 l’appuntamento conviviale promosso dalla commissione E20, creata da Dentro & Fuori e I bagai di binari in collaborazione con Fare Salute e la trattoria La Cava. La cena prevede un secondo a scelta tra cassoela con polenta, brasato con polente e tagliata con contorno, formaggi misti, dolce, caffè e bevande al costo di 35 euro. Il ricavato sarà destinato a favore del progetto di Faresalute Mindfulness, cerca dentro di te. L’iniziativa infatti è promossa in occasione dei 10 anni di Faresalute e i 15 anni di Dentro & Fuori Cernusco. Adesioni entro l’8 marzo al 366 1271250 o via mail redazione@dentrofuori.net