Cernusco, doppia iniziativa benefica con la commissione E2021

In programma la terza edizione di Bulbi in fiore per la festa della donna grazie alla commissione E2021

Attraverso l’iniziativa sarà possibile contribuire alla borsa di studio in memoria dell’avvocato Anna Paola Bianchi promossa da Soroptimist Club Merate

CERNUSCO – Nonostante il periodo difficile e di pandemiala Commissione E2021ha già ideato due iniziative benefiche.

Per la festa della donna si terrà la terza edizione di Bulbi in fiore a favore del progetto di Soroptimist International Club di Merate, un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio dell’importo di 1.500 euro, intitolata alla memoria dell’avvocato Anna Paola Bianchi, per il conseguimento dell’attestato di operatore socio-sanitario attivato presso la fondazione Luigi Clerici di Merate.

Due le location dove sarà possibile acquistare un bulbo di giacinto colorato o di muscari blu con una frase per la donna che si vuole omaggiare: presso il piazzale della chiesa di Cernusco sabato 6 marzo dalle 17 alle 19 e domenica 7 dalle 8 alle 12 oppure sul piazzale della chiesa di Osnago, domenica 7 dalle 9 alle 12, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Costo di ogni confezione 4 euro.

Chi volesse prenotarli può già scrivere a redazione@dentroefuori.net, ibagaidibinari@libero.it o via WhatsApp al 3661271250, indicando il fiore e la modalità di consegna/ritiro.