Cernusco, è nata la commissione E20 grazie alla sinergia tra due associazioni

Dentro & Fuori e I bagai di binari insieme per promuovere eventi sul territorio meratese

L’obiettivo è promuovere iniziative a carattere benefico a sostegno di altre associazioni

CERNUSCO – Dalla sinergia tra due associazione nasce la commissione E20. Dentro&Fuori, sodalizio attivo sul territorio dal 2005 come periodico e I bagai di binari, dal 2009 in campo per promuovere eventi, hanno dato vita per quest’anno alla Commissione E20 al fine di proporre insieme sul territorio… eventi per il 2020, a scopo benefico in collaborazione con alcune associazioni del Meratese

Gli obiettivi sono quelli di unire le forze, quando i volontari nel no profit sono sempre meno, e di cercare massima collaborazione per sostenere progetti solidali.

E’ bene che realtà solidali come queste siano sostenute per mantenere vivi i nostri paesi, dove la burocrazia e il calo di volontari attivi, rischiano di farle scomparire.

La Commissione, composta da alcuni membri del Direttivo dei due sodalizi, è già al lavoro per quattro eventi tra marzo e aprile.