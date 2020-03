Cernusco e Osnago: bulbi in fiore per la festa della donna

CERNUSCO – “Bulbi in fiore” in occasione della festa della donna. L’iniziativa è promossa dalla commissione E20 di Cernusco e ha una finalità benefica visto che è promossa a favore del progetto Mindfulness di Faresalute. I volontari saranno presenti sia a Cernusco che a Osnago con il banchetto di vendita, al prezzo simbolico di 4 euro, di un bulbo colorato di giacinto o muscari con frase ad hoc per la festa della donna. Si comincia sabato 7 con lo stand in via Lecco – piazza della Vittoria dalle 9 alle 12 mentre dalle 17 alle 19 i volontari saranno nel piazzale della chiesa. Domenica 8 invece appuntamento dalle 8 alle 12 in piazza della chiesa a Cernusco e dalle 9 alle 12 in piazza della chiesa a Osnago.