Cernusco. Il 18 luglio concerto con I Luf

CERNUSCO LOMBARDONE – Riprende con tanta energia ma in completa sicurezza l’attività culturale estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Oratorio San Luigi. Sabato 18 luglio alle ore 21.30 saliranno sul palco i Luf, band molto conosciuta nel nostro territorio capitanata da Dario Canossi. Anziché un palco tradizionale, in questa occasione ci sarà un bus a due piani, appositamente allestito, a fare da spazio scenico ai musicisti per il primo concerto post covid che porterà tanto entusiasmo e tanta buona musica in paese. Il concerto, nel rispetto delle normative vigenti, verrà allestito con solo pubblico seduto e distanziato. L’ingresso prevede una prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. Apertura alle ore 20.30 con obbligo di mascherina e misurazione della temperatura agli spettatori da parte del personale di servizio.

Prenotazioni ed informazioni: