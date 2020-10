Cernusco, il calendario 2021 di D&F a favore della missione di padre Nava

Dodici fotografie mozzafiato di Cernusco, Osnago e Montevecchia realizzate grazie a Ims Droni

Ecco dove e quando sarà possibile acquistare una copia del calendario 2021

CERNUSCO – Il calendario 2021 di D & F per festeggiare, con foto suggestiva, i primi 15 anni di attività sul territorio di Dentro&Fuori, sodalizio che giovedì 22 ottobre spegnerà appunto 15 candeline. L’almanacco è un vero e proprio omaggio al territorio brianzolo con viste esclusive e mozzafiato di Cernusco, Osnago, Montevecchia, Lomagna e Merate realizzate da IMS Droni; il ricavato sarà devoluto a padre Sandro Nava, partito per una nuova realtà missionaria al Makiungu hospital nella regione di Singida in Tanzania.

Realizzati da un’idea di Dario Vanoli ripresa dal Direttivo di D&F, con foto di Alessio Villa, grafica di Marina Ravot di Teknè idee per comunicare e stampa a cura della Tipolitografia Dell’Orto di Cernusco.

Con foto tra loro diverse, sono in due formati in edizione limitata: da tavolo a 4 euro e da parete a 5 euro; sono in vendita al Bar Biella di via Lecco a Cernusco, a Osnago in piazza Vittorio Emanuele II domenica 25 dalle 8.30 alle 12 e sul piazzale della chiesa di Cernusco sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre negli orari delle Messe.