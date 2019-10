La trasferta è in programma domenica 24 novembre

L’iniziativa ha una finalità benefica visto che è a favore dell’associazione Il Granaio onlus

CERNUSCO – In gita ad Aosta con i Bagai di Binari. L’appuntamento è per domenica 24 novembre con partenza in pullman da via Spluga (area Banca Intesa) alle 7.15 e a Osnago, presso il parcheggio del campo sportivo via John Lennon alle 7.25. Il rientro è previsto rispettivamente a Osnago e Cernusco verso le 20.30 circa.

I prezzi: adulti solo viaggio 23 euro, adulti viaggio con pranzo con ricco menù presso l’Hostaria del Calvino: 46 euro; bambini (fino a 13 anni) solo viaggio: 19 euro, bambini viaggio e menù bambini: 32 euro.

Adesioni entro e non oltre il 9 novembre con caparra di 15 euro e codice fiscale presso il bar Biella di Cernusco dalle 8 alle 12 o presso la cartoleria Brivio Zappa di Osnago. La gita comprende assicurazione, viaggio in pullman ed eventuale pranzo; verrà effettuata con un minimo di 40 persone iscritte a pullman.

Evento sociale benefico a favore dell’associazione Il Granaio onlus di Paderno d’Adda con il prezioso supporto di Ca’ di Mat, Rose Electronics Italia, Emmetre, il Pifferaio Magico di Aosta, Cartoleria Brivio Zappa, C.P.G. Elettric, FactorySpa, Europa Antincendio, Fattorie Casaro di Cicognola e Autofficina Molgora Osnago.

Per informazioni contattare Fabio al 349 3006686 dalle 18 alle 20 o scrivere a ibagaidibinari@libero.it.