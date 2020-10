Cernusco, la biblioteca amplia i servizi per gli utenti

Riattivati alcuni servizi seppur nello scrupoloso rispetto delle normative antiCovid

Sarà possibile tornare a utilizzare le sale per la lettura dei libri e dei giornali

CERNUSCO – Da oggi, giovedì 15 ottobre, la biblioteca amplia i servizi rivolti agli utenti. Dopo la riapertura del 18 maggio con limitazioni, la biblioteca comunale ha deciso di allargare da oggi la gamma dei servizi offerti ai propri utenti, dando la possibilità di riprendere la consultazione dei libri nei locali adibiti e scegliere direttamente i libri dagli scaffale. Non solo, ma sarà possibile tornare in biblioteca a studiare, anche se la capienza della sala è limitata e quindi si consiglia la prenotazione. Queste novità saranno introdotte in maniera graduale e sempre nel rispetto delle normative vigenti Anti-Covid.

Ecco nel dettaglio i servizi attivi in biblioteca.

Restituzione

I libri e dvd restituiti verranno riposti su appositi scaffali e lasciati in quarantena per 72 ore prima di essere rimessi in prestito.

Prestito

E’ consentito accedere agli scaffali nelle modalità esposte all’ingresso

La prenotazione è sempre consigliata tramite le seguenti modalità:

Online dal sito www.lecco.biblioteche.it

Via email biblioteca@comune.cernuscolombardone.lc.it

Via telefono al numero 039-9285802

Studio e consultazione

E’ possibile rimanere in biblioteca per studiare e leggere i libri o i giornali

La capienza della sala è limitata si consiglia la prenotazione tramite email o telefono

Non si possono accettare attualmente libri in dono

COSA DEVI SAPERE

Per accedere agli spazi e ai servizi della biblioteca è necessario:

indossare la mascherina in maniera corretta (la biblioteca non le fornisce)

in maniera corretta (la biblioteca non le fornisce) sanificare le mani (troverai il dispenser con il gel sanificante all’ingresso)

le mani (troverai il dispenser con il gel sanificante all’ingresso) sottoporti alla misurazione della temperatura (se sarà pari o superiore a 37,5 gradi non potrai entrare)

(se sarà pari o superiore a 37,5 gradi non potrai entrare) attendere il tuo turno e salire le scale seguendo le frecce, rispettando la linea gialla

e salire le scale seguendo le frecce, rispettando la linea gialla verificare il numero di capienza massima delle sale se vuoi rimanere per studiare o consultare i libri

delle sale se vuoi rimanere per studiare o consultare i libri rispettare le distanze di almeno un metro dalle altre persone (troverai dei segni sul pavimento dove ti posizionerai in attesa, così come saranno segnalate le postazioni utilizzabili per lo studio e/o la consultazione dei periodici)

Confidiamo nella collaborazione da parte di tutti gli utenti nel rispettare queste piccole ma fondamentali regole per condividere insieme la passione per la lettura!