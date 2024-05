L’appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 15.30 presso il Cortile di Villa Cabella

Si tratta di un evento con generi musicali differenti

ANNONE BRIANZA – Il paese di Annone si prepara ad accogliere il concerto di primavera del Corpo Musicale di Annone Brianza, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la parrocchia di Santa Maria e San Giorgio. Si tratta di un evento con generi musicali differenti, dai brani classici dei grandi compositori fino ad arrivare al genere del rock’n’roll. L’appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 15.30 presso il Cortile di Villa Cabella con ingresso dalla piazza comunale.

Durante il concerto, la banda sarà accompagnata dalle coreografie delle ragazze pon pon e ci sarà un momento dedicato all’esibizione dei bambini e dei ragazzi che quest’anno hanno frequentato i corsi della Scuola Allievi e che avranno l’occasione di mostrare al pubblico il loro talento e il frutto del loro impegno nello studio della musica.

In caso di pioggia il concerto avrà luogo presso il salone dell’oratorio in Via San Giorgio.