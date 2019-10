Concorso “Nis il poeta” e mostra di pittura e ceramiche “Vita”

VALMADRERA – La Biblioteca Civica e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Valmadrera, in collaborazione con l’Associazione “Banca del Tempo di Valmadrera”, presentano la serata di premiazione della 4^ edizione del Concorso di Poesia e Racconti Brevi “Dionigi Villa: Nis il poeta”.

Nato dal desiderio di sviluppare l’esperienza di letture di poesie tenute in città negli anni passati, il concorso è dedicato alla memoria della figura valmadrerese di Nis, poeta spontaneo e “contadino”. Il concorso si divide in cinque sezioni a tema libero: Poesia inedita Ragazzi, Poesia inedita Adulti, Poesia inedita in dialetto lecchese, Racconti inediti Adulti, Racconti inediti Ragazzi.

La serata di premiazione avrà luogo sabato 26 ottobre alle ore 21, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, in Valmadrera: per ognuna delle cinque Sezioni in cui è diviso il concorso saranno proclamati i primi tre componimenti classificati.

Nella stessa giornata aprirà la Mostra di Pittura e Ceramiche “Vita”, nella Sala Ex Equo dello stesso Centro Culturale, con opere di Vincenza Minio, Tina Bux e Chiara Romanò. La mostra verrà infatti inaugurata il 26 ottobre alle ore 19.30. La mostra sarà aperta il 26 ottobre dalle 19.30 alle 23.00, il 27 e 28 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il 29 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e il 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (ingresso libero).