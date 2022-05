CALOLZIOCORTE – Congresso della sezione della Lega di Calolziocorte e Val San Martino sabato 21 maggio dalle ore 14 alle ore 16 presso la sala conferenze del Monastero del Lavello in Calolziocorte (via Padri Serviti, 1 a Calolziocorte) che sarà presieduto dall’On. Roberto Ferrari. “Con il congresso della nostra sezione prende avvio quella stagione di rilancio del nostro movimento che, come è noto, prevede l’elezione del segretario della sezione cittadina”.