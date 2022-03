Cremeno. Torna il soggiorno marino per gli anziani. Al via le prenotazioni

CREMENO – Torna il soggiorno marino per gli anziani, tradizionale pausa primaverile che il Comune di Cremeno organizza per i cittadini over 65. La novità, quest’anno, è l’adesione dei Comuni di Barzio e Cassina concedendo anche ai propri cittadini di cogliere l’opportunità.

La meta scelta per le due settimane di relax, dal 16 al 30 maggio, è Diano Marina, in provincia di Imperia, presso l’hotel Paradiso con pensione completa e totale assistenza in loco garantita dall’agenzia.

La quota di partecipazione è 830 euro e chi volesse aderire può rivolgersi alla “Okeg Viaggi” di Cremeno (via Vicinanza,18; info@okegviaggi.it; tel. 0341-998228). Il Comune contribuirà con un piccolo contributo che verrà quantificato al momento del saldo.