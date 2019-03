MERATE – Dai segreti della cosmesi a quelli del make up passando per i risvolti psicologici di un tema, quello della bellezza, al centro del… contendere già nella mitologia greca. E’ in programma sabato 16 ai Bastioni di via Cazzaniga l’incontro intitolato “Bellezza fuori e dentro di noi. Valorizziamola in modo consapevole”. Organizzato dall’associazione L’altra metà del cielo insieme al Soroptmist International Club Merate e ArtE20, l’incontro si aprirà alle 9.30 con i saluti di Amalia Bonfanti, presidente de L’altra metà del cielo – Telefono Donna, di Federica Gargantini, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Merate e Carla Bonanomi, presidente del Soroptmist International Club Merate. La parola verrà poi data a Paola Pizzaferri Del Boca, farmacista, cosmetologa, già direttrice dell’istituto chimico farmaceutico Terme di Salsomaggiore. Sarà lei a parlare della cosmesi come scienza capace di migliorare la qualità della vita. Dopodiché spazio a un focus psicologico con la psicologa e psicoterapeuta Stefania Andreoli chiamata a trattare il tema “Di principesse e ranocchi: le favole che ci raccontiamo sulla bellezza rilette in prospettiva psicologica!”. Al termine largo ai consigli pratici con Mimma Morabito, responsabile trucco e parrucco di Rai 1. Sarà lei a fornire trucchi e segreti per un make up che ringiovanisce. La stessa Morabito sarà a disposizione, insieme a Luisa Maraboli, per delle prove di trucco rivolte alle persone partecipanti.