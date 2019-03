CALOLZIOCORTE – Un avviso alla popolazione di Calolziocorte da parte dell’amministrazione a firma del vicesindaco Aldo Valsecchi e dell’assessore Cristina Valsecchi.

“Dopo la pulizia di domenica scorsa la Protezione Civile, sabato 2 marzo, nella zona di Foppenico, nell’alveo del torrente Serta, verranno smaltite le ramaglie con metodo di combustione, come da comunicazione fatta in data 28/02/2019 prot. N° 00005655. Ci scusiamo per eventuali disagi, qualora non sussistano le condizioni atmosferiche ideali per tale operazione verrà rinviata a data da destinarsi”.