Dote Comune, ultimi giorni per fare domanda

LECCO – Un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia organizzata e promossa da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e gli enti locali aderenti, grazie alla quale i partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini (quindi in una esperienza di cittadinanza attiva), questo è DoteComune ed entro il prossimo martedì, 11 settembre, sarà possibile presentare domanda per concorre alle due posizioni previste dal nuovo avviso.

Si tratta di tirocini della durata di 12 mesi ciascuno che il Comune di Lecco ha programmato presso l’area amministrativo-contabile del servizio contabilità e bilancio e presso l’area tecnica del servizio ambiente.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno residenti in Lombardia, siano essi inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni.

È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 300 euro e al termine dell’esperienza ai partecipanti sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

Gli interessati sono invitati a sottoporre la domanda al servizio Informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco sito al primo piano di piazza Diaz e successivamente presentarla al servizio protocollo dell’Ente entro la scadenza prevista.

A questo collegamento tutte le informazioni e i dettagli.