CARENNO – In occasione del 60° anniversario della presenza della Casa del Fanciullo, a Carenno sono stati organizzati due giorni di festa.

Ecco il calendario degli appuntamenti in programma sabato 13 e domenica 14 luglio. Sarà anche l’occasione per presentare il libro “Tra i monti la casa dell’amor” realizzato per raccontare e documentare la vita della casa del fanciullo a Carenno dal 1959 a oggi.