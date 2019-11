Due serate di cultura politica con il PD di Lecco

LECCO – Comprendere la storia e accrescere la nostra conoscenza dei temi che riguardano le sfide del nostro tempo. Questi i principi che hanno ispirato due incontri di cultura politica promossi dal Partito Democratico della Provincia di Lecco, aperti a tutta la cittadinanza.

“Onda nera. L’avanzata delle nuove destre in Italia e in Europa” è il titolo del primo incontro, che si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 21 nella sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio a Lecco, in via Previati. Interverrà Elia Rosati, docente universitario. Il secondo incontro, dedicato all’anniversario della strage di Piazza Fontana, si svolgerà invece nella Sala civica di Mandello del Lario, in via Dante, venerdì 13 dicembre alle ore 21 con Roberto Cenati, presidente ANPI Milano. “Attacco allo Stato. La strage di Piazza Fontana 50 anni dopo” il titolo dell’incontro.