Faq covid 19: domande e risposte per i cittadini di Imbersago

IMBERSAGO – Domande e risposte al fine di fornire indicazioni puntuali in merito alle ricadute pratiche, sul territorio imbersaghese, dei recenti provvedimenti del Governo e della Regione Lombardia relativi all’emergenza Covid-19.

Spiegano dal Comune: “Tali Faq sono aggiornate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, alle Ordinanze della Regione Lombardia 22 marzo 2020, n. 515 e 4 aprile 2020 n. 521 e alle Ordinanze Sindacali, hanno carattere meramente esplicativo e non sostituiscono in alcun modo le previsioni normative.

1) È possibile fare la spesa fuori dai confini comunali?

Sì, perché gli esercizi del territorio non sono sufficienti a garantire la copertura delle

richieste locali in sicurezza. La spesa può essere effettuata da una singola persona,

esclusivamente presso gli esercizi commerciali dei Comuni limitrofi, ovvero Robbiate, Calco

e Merate. Non è consentito muoversi oltre i suddetti confini.

2) È possibile consegnare la spesa a familiari e parenti soli fuori dai confini comunali?

Sì. La spesa, infatti, effettuata per sé stessi o per i propri familiari impossibilitati, rientra tra le esigenze di assoluta urgenza che consentono lo spostamento fuori dei confini comunali.

3) E’ possibile recarsi a fare la spesa insieme a un parente?

No, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare l’accesso alle attività

commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o

anziani.

4) Gli Uffici comunali sono aperti?

Sì, ma l’accesso agli Uffici comunali è limitato alle sole pratiche inderogabili, previo

appuntamento telefonico o contatto via mail.

5) Quali strutture comunali e servizi sono chiusi o inattivi?

Sono chiusi: il Cimitero, la Piattaforma Ecologica, la Mediateca, l’Area Polifunzionale, il

Centro Sportivo l’Amico Charly, il Parco Giochi di via Fermi, l’erogatore di acqua potabile di

via Mattei, il Traghetto sul fiume Adda; mentre è sospeso il mercato del sabato mattina. È

inoltre chiusa la Biblioteca, ma è disponibile il servizio di prestito e consultazione digitale

attraverso il catalogo MLOL. La Piattaforma ecologica aprirà straordinariamente da martedì

14 a venerdì 17 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con accesso regolato dall’iniziale del

cognome.

6) L’Ufficio postale di Imbersago è aperto?

Sì, ma rimane aperto a giorni alterni: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45. Il servizio di consegna della pensione verrà erogato a giorni cadenzati in base

all’iniziale del cognome. Rimane fortemente consigliato usufruire dei servizi postali online e

recarsi presso l’Ufficio solo qualora sia necessario.

7) È possibile portare a passeggio i cani?

Sì, ma le attività all’aperto con i cani dovranno essere assolutamente limitate alle sole

necessità fisiologiche dell’animale (deiezioni), limitate nel tempo, in prossimità della propria

abitazione e comunque entro 200 metri dalla stessa e nel rispetto della distanza di almeno

un metro da ogni altra persona.

8) È possibile passeggiare lungo il fiume Adda e lungo i sentieri?

No, è stata interdetta tutta la sentieristica locale, unitamente alle vie ciclabili e alla strada

alzaia dell’Adda.

9) È consentito fare attività sportiva in spazi pubblici all’aperto?

È consentito praticare sport e attività motorie all’aperto, anche singolarmente, solo ed

esclusivamente nei pressi della propria abitazione e comunque a distanza non superiore a

200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

9) È possibile coltivare il proprio orto?

Sì, anche se l’orto di trova in Comuni limitrofi e se tale attività è svolta in autonomia e nel

rispetto delle misure igienico-sanitarie.

10) Verranno distribuite delle mascherine?

Sì, nella misura in cui saranno messe a disposizione del Comune dalle autorità competenti

e da donazioni gratuite da parte di ditte private. Le mascherine saranno imbucate nella

cassetta delle lettere di ciascuna famiglia residente.

11) E’ stata attivata l’erogazione del Buono Spesa?

Sì. Dal sito internet del Comune è possibile scaricare l’informativa e il modulo di richiesta del Buono Spesa per l’emergenza Covid-19. Chi non è in grado di accedere al sito del Comune, può richiedere informazioni chiamando il numero di telefono istituito per la gestione dell’emergenza covid-19: 329-6573781.