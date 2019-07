MANDELLO – Grande festa ai Piani Resinelli in occasione della 24° Giornata dell’Aido, organizzata dal Gruppo Aido di Mandello del Lario.

L’appuntamento è per domenica 24 Luglio, a partire dalle 10.30, in piazza della Chiesa con tanto divertimento anche per i più piccoli con elastici e truccabimbi. Non mancheranno crepes con nutella e il tipico dolce mandellese: la meascia.

Un appuntamento grazie al quale il gruppo Aido di Mandello avrà modo di promuovere la propria attività e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione.