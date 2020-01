GALBIATE – Si terrà domenica 2 febbraio 2020 a Galbiate in Auditorium, Piazza Cesare Golfari alle ore 15.00

in occasione della 42^ giornata per la Vita “Viva la Vita” l’incontro con Arturo Croci presenterà il libro “Coma – La vita in un altro tempo”.

Evento Promosso dal Movimento Terza Età – Famiglia del Cuore Immacolato di Maria –

Comunità Pastorale Monte Barro