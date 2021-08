Galbiate. Visita guidata gratuita al museo archeologico del Barro

GALBIATE – Domenica 5 settembre, alle ore 16.30, la nuova direttrice del Museo archeologico del Barro condurrà una visita guidata gratuita al museo. L’occasione è stata pensata per far meglio conoscere la realtà della Associazione degli Amici dei Musei del Barro cercando anche di intercettare nuove persone interessate a far parte di questa realtà.

La visita, dalle 16.30 alle 18.30, sarà condotta dalla nuova direttrice del MAB, dott.ssa Marina Uboldi, che darà anche spazio a scambi di idee e proposte. A conclusione sarà offerto un aperitivo. A causa delle misure anticovid, la partecipazione è limitata a 20 persone. Eventualmente l’iniziativa potrà essere ripetuta più avanti. Per ragioni organizzative, preghiamo di comunicare la vostra adesione al direttivo amicidelmeab@gmail.com indicando il proprio cognome e nome, indirizzo, email, telefono, dati green pass e l’eventuale necessità di un passaggio in auto.