Alla regia dell’iniziativa Lario Reti Holding in collaborazione con LifeGate

Domani l’atto finale del contest fotografico che si è tenuto su Instagram e la premiazione del vincitore

LECCO – Si terrà domani, 14 febbraio, nella Sala Consiliare del Comune di Lecco

l’inaugurazione della mostra fotografica #WaterReporter.

Lario Reti Holding, in occasione dei primi 10 anni di attività e in collaborazione con LifeGate, ha indetto il contest fotografico #WaterReporter, tenutosi su Instagram con tema l’acqua in Provincia di Lecco.

Dal contest è nata una mostra fotografica che verrà inaugurata domani alle 12.00, e che si potrà visitare fino al 9 marzo.

Nel corso dell’inaugurazione verrà premiato anche il vincitore della challenge fotografica.