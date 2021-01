GALBIATE – Anpi Galbiate propone una video conferenza (29 gennaio alle ore 21) per affrontare alcuni problemi di attualità. L’Italia deve continuare ad aumentare le spese militari? Perché l’Italia non ha ancora sottoscritto il trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari? L’Italia deve continuare ad essere protagonista delle avventure belliche NATO e USA (Jugoslavia, , Libia, Siria) nonostante l’art 11 della nostra Costituzione?