CALOLZIOCORTE – Selezione pubblica per solo colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di personale con profilo professionale di “agente di polizia locale” – cat. C1. Si informa che è stato pubblicato il bando di selezione per solo colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di personale con profilo professionale “agente di polizia locale” – cat. C1. I candidati interessati devono inviare domanda di partecipazione, con le modalità disciplinate nel Bando stesso entro e non oltre il giorno 23 Febbraio 2021 ore 15.30. Lo schema di domanda e la copia integrale del bando di concorso, dove sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.calolziocorte.lc.it, nella sezione “Bandi di Concorso”.