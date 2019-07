CALOLZIOCORTE – Il Coro lirico Mafalda Favero presenta “Panorami lirici”. Martedì 6 agosto, nella splendida cornice del Castello di Rossino (ore 21) a Calolziocorte, è in programma il gran concerto per coro, soli e pianoforte in onore del soprano Mafalda Favero. Prenotazione obbligatoria 0341641480 – 0341643820 (prenotazione obbligatoria, offerta libera).