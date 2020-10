Il Parco del Curone punta sulla comunicazione con il nuovo sito e la nuova pagina Fb

MONTEVECCHIA – Una nuova pagina Facebook e un nuovo sito istituzionale. Punta a una comunicazione rinnovata, puntuale e al passo con i tempi il parco di Montevecchia e della Valle del Curone che ha dato vita, in questi ultimi mesi, a un corposo lavoro di rinnovamento dei propri canali informativi.

In queste settimane oltre 1.500 persone hanno iniziato a seguire su Facebook la rinnovata pagina ufficiale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone – puntualizza il presidente Marco Molgora – . Sinora la pagina era gestita internamente grazie alla grande disponibilità e al prezioso lavoro della responsabile dell’educazione ambientale del Parco, che si è fatta carico di questa ulteriore incombenza in una fase difficile. Negli ultimi mesi si è costituito un gruppo di lavoro che ha gettato le basi per un nuovo piano della

comunicazione ed ha avviato i primi passaggi: la riorganizzazione della pagina FB e il rifacimento del sito istituzionale”.

Il restyling del sito, che verrà completato nei prossimi mesi, permetterà di adeguarlo

agli standard previsti per le pubbliche amministrazioni e di renderlo più accessibile.

“Per la riorganizzazione della pagina Facebook ci si avvale, invece, della collaborazione dell’agenzia di comunicazione “Smack – Comunicazione di parola” che ha predisposto un piano editoriale su base mensile che consentirà di portare ai frequentatori della pagina le notizie, le immagini e le curiosità legate all’attività, alla storia del Parco e alle ricchezze ambientali, culturali, enogastronomiche del territorio”.

L’invito è quindi quello di visitare la pagina ufficiale del Parco, visionarne i contenuti e

mettere il like per seguirla puntualmente, oltre a fornire indicazioni, pareri e spunti per migliorare.