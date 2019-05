Imbersago, un sabato a tutto sport con il Gs San Marcellino

IMBERSAGO – Sarà un sabato a tutto sport quello in programma il 1° giugno all’oratorio di Sabbione. Il gruppo sportivo San Marcellino ha infatti organizzato due tornei, diversi in base all’età dei partecipanti. La mattina scenderanno in campo i piccoli delle squadre under 8: sei le formazioni presenti, tra cui quelle del San Marcellino, di Paderno e di Robbiate. Nel pomeriggio spazio invece ai più grandi dell’under 12 con San Marcellino, Or. Sansone, Oggiono, Paderno, Calco e Olgiate. Durante tutta la giornata funzionerà un servizio di ristoro.