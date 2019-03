CALOLZIOCORTE – Spine, peli, odori, dolcezza, veleni, calore, rotondità, sinuosità, polposità, inganno, cooperazione: le piante hanno evoluto sistemi affascinanti per sedurre coloro di cui hanno bisogno o per respingere i potenziali nemici. Tutto in silenzio… ai fini della sopravvivenza e della riproduzione.

Inaugurazione sabato 30 marzo alle ore 15.30

Orari di apertura della mostra. sabato: dalle 14.00 alle 18.00. Martedì e domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 22 aprile, 25 aprile e 1 maggio: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Visite guidate gratuite: 30 marzo e 5 maggio alle ore 16.30.

Per le scuole

Sono possibili visite libere o visite guidate (a pagamento). Prenotazioni per visite libere: 0341.910144 – segreteria@fondazionelavello.org. Prenotazioni per visite guidate: segreteria@retiortibotanicilombardia.it

Eventi collaterali

30 marzo alle ore 17.00 – conferenza a cura di Ersaf Lombardia “Le specie aliene: come salvaguardare la biodiversità in natura” con Patrizia Digiovinazzo – nell’ambito del progetto Life Gestire 2020