La trasferta, in programma dal 1° al 3 marzo, rientra nei Percorsi della Memoria

Sarà l’occasione per visitare anche Strasbugo e il Parlamento europeo

MONTICELLO – C’è tempo fino al 15 marzo per iscriversi al viaggio di studio e memoria promosso dal Consorzio Villa Greppi nell’ambito dell’iniziativa Percorsi nella memoria. La destinazione della trasferta sarà il Lager di Natzweiler-Struthof, in Alsazia, unito alla visita guidata alla città di Strasburgo e al Parlamento Europeo. Il Viaggio della Memoria 2019, in programma dal 1° al 3 giugno, ha come destinazione la regione francese in cui, tra il ’41 e il ’44, è stato operativo il Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, luogo in cui sono state deportate circa 52 mila persone provenienti da Polonia, Russia, Olanda, Francia, Germania, Norvegia.

Un lager in cui morirono circa 25 mila persone

Campo di lavoro successivamente completato con una camera a gas e un forno crematorio, il Lager è stato luogo di deportazione anche per lo scrittore triestino Boris Pahor, che nel celebre libro “Necropoli” ha raccontato la sua esperienza di internato. Un luogo, ancora, in cui si stima abbiano perso la vita circa 25 mila persone.

Visita anche a Strasburgo

Ma la tre giorni sarà anche l’occasione, come anticipato, per conoscere la principale città alsaziana, Strasburgo, e per visitare uno dei luoghi simbolo dell’Unione europea: il Parlamento. Raggiunta Strasburgo in pullman, il primo dei tre giorni sarà infatti dedicato (nel pomeriggio) al centro storico della città: una visita guidata alle sue bellezze, dalla gotica Cattedrale alla Petite France. La mattina del secondo giorno sarà dedicata, invece, al campo di concentramento, visita alla quale seguirà, nel pomeriggio, una crociera facoltativa sui canali del fiume Ill, che attraversa il centro cittadino. Ultimo giorno caratterizzato, infine, dalla visita guidata al Palazzo del Parlamento Europeo e, sulla via del ritorno, al pittoresco borgo alsaziano di Requewihr.

Per informazioni e iscrizioni: Sandy Bay Viaggi, via Como, 5 – Montevecchia | tel. 0399286025.

IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA