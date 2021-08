Inps Merate. Servizio informazione al pubblico in modalità di ricontatto telefonico

Fino al completo trasferimento degli Uffici Inps presso l’ex palazzina dei vigili di Villa Confalonieri

“La Direzione provinciale si impegna a comunicare tempestivamente il pieno ripristino del servizio, scusandoci per il disagio”

MERATE – Si informa l’utenza che l’erogazione del servizio di informazione al pubblico presso l’Agenzia territoriale di Merate sarà erogato esclusivamente con ricontatto telefonico fino al completo trasferimento degli Uffici Inps presso l’ex palazzina dei vigili di Villa Confalonieri, attualmente interessata da lavori di manutenzione straordinaria.

Al fine di mantenere quanto più efficace la risposta di servizio all’utenza, si conferma che per particolari esigenze che necessitino della presenza fisica in sede sarà comunque garantito l’accesso presso gli sportelli della Direzione provinciale di Lecco, previo appuntamento da fissare con le consuete modalità. “La Direzione provinciale di Lecco si impegna a comunicare tempestivamente il pieno ripristino del servizio, scusandoci per il disagio recato agli utenti”.