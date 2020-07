Iscrizioni aperte per il soggiorno marino a Giulianova con l’Aipa

LECCO /MERATE – C’è tempo fino al 25 agosto per iscriversi al soggiorno marino organizzato dall’Aipa a Giulianova. La trasferta è in programma dal 5 al 13 settembre e prevede il soggiorno in un hotel tre stelle con ingresso libero al nuovissimo centro benessere realizzato all’interno della struttura. Il costo è di 49 euro al giorno a persona all inclusive con supplemento del 20% per la camera singola. Previsti, nel pacchetto, anche il servizio spiaggia, serate a tema, possibilità di escursioni nella natura o visite a luoghi d’arte. . Al rientro è prevista una breve sosta al santuario di Loreto. Coloro che fossero interessati possono contattare uno dei seguenti numeri: 3396207018 – 3334545070 – 3288254814